Surtaxe sur les grandes entreprises : le Sénat valide un effort de 5 milliards d'euros dans le budget 2027

"Regardons l'état de notre déficit. Il faut que tout le monde fasse un effort, sinon on n'y arrivera jamais", a concédé la rapporteure générale du budget Christine Lavarde.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le Sénat a approuvé, mercredi 25 novembre, la prolongation en 2027 de la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises dans le projet de budget pour 2027, à un taux réduit par rapport à 2026, soit environ 5 milliards d'euros demandés au titre du rétablissement des finances publiques.

La droite sénatoriale, qui domine l'hémicycle et se montre souvent frileuse sur la taxation des entreprises, a consenti à cette mesure, qu'elle a jugée nécessaire au rétablissement des comptes, en vue de contenir le déficit à 5% du PIB en 2027.

"Regardons l'état de notre déficit. Il faut que tout le monde fasse un effort , sinon on n'y arrivera jamais", a concédé la rapporteure générale Christine Lavarde (Les Républicains), assurant que les firmes ne contribueraient "pas de gaieté de cœur" mais qu'elles ont "conscience de l'environnement" économique actuel.

Cette surtaxe, instaurée dans le budget 2025 puis reconduite en 2026, doit rapporter environ 5 milliards d'euros en 2027, contre plus de 7 milliards en 2026.

Elle s'accompagne d' un effort demandé aux entreprises du fret maritime -essentiellement l'armateur CMA CGM- pour 300 millions d'euros, également adopté par le Sénat qui a souhaité plafonner cette surtaxe pour qu'elle ne dépasse pas ce montant.

"Redresser les comptes de manière ambitieuse"

Roland Lescure a soutenu le maintien de ces mesures, assurant qu'elles permettraient d'adresser "un signal très important" alors que l'agence de notation S&P publiera vendredi son appréciation semestrielle sur la dette de la France. "Notre capacité collective va leur montrer qu'on est capable de redresser les comptes de manière ambitieuse", a-t-il dit aux sénateurs.

La gauche s'est abstenue car elle regrettait la diminution de cet effort par rapport à 2026, certains sénateurs appelant le gouvernement à revoir sa copie sur cet article s'il souhaite avoir une chance d'aboutir à un "compromis" à la fin du marathon budgétaire.

L'alliance Rassemblement national-Union des droites pour la République et le groupe Indépendants à majorité Horizons en ont, eux, demandé la suppression, sans plus de réussite. "Si chaque impôt temporaire peut être reconduit au budget suivant, alors la parole de l'État ne vaut plus" , a regretté la sénatrice UDR Gaëlle Frontoni.

Le Sénat continue d'examiner la partie recettes du projet de budget de l'État jusqu'à ce week-end. La chambre haute a notamment approuvé mercredi divers articles comme le Pacte Papin censé faciliter les transmissions d'entreprises, auquel le gouvernement a souhaité intégrer un coup de pouce fiscal en direction des agriculteurs touchés par la sécheresse de l'été, approuvé par voie d'amendements.