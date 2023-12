information fournie par So Foot • 29/12/2023 à 20:55

Surprise : le Real Madrid voudrait revenir à la charge dès janvier pour Kylian Mbappé

C’est reparti pour un tour !

Il fallait s’y attendre, puisque Kylian Mbappé aura officiellement le droit dès le 1er janvier de discuter avec le club de son choix, et ça n’a pas manqué : les rumeurs sur l’arrivée du Bondynois au Real Madrid sont de retour. Les bûches de Noël à peine digérées et la nouvelle année même pas encore célébrée, le feuilleton est déjà reparti : cette fois, c’est le média anglais The Athletic qui remet une pièce dans la machine, expliquant que le club madrilène va poser une deadline au Français pour faire un choix. Ainsi, l’attaquant aurait jusqu’au 15 janvier prochain pour décider s’il rejoint le Real en fin de saison ou non.…

AL pour SOFOOT.com