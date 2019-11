Surf : à Nazaré, la chasse aux vagues monstrueuses en 10 images époustouflantes

L'alerte est tombée début novembre : comme chaque année à la même époque, les « big waves » arrivent. Surfeurs de l'extrême mais aussi public accro au sensationnel et chasseurs d'images à couper le souffle sont donc arrivés en un éclair à Nazaré, le spot du surf de gros. Un spectacle exceptionnel.1. Le Secret de Nazaré ? Une faille de 5 km de profondeur dans l'océan atlantique qui s'arrête juste devant le phare, obligeant la vague formée sous l'eau à stopper net pour renvoyer toute son énergie en surface, créant des vagues gigantesques. Olivier MORIN/AFP 2. Cela existe depuis toujours mais le monde du surf l'ignorait. Jusqu'en 2010, lorsque la mairie, qui cherchait à faire vivre Nazaré l'hiver, a commencé à alerter les surfeurs sur le potentiel de ce spot. Olivier MORIN/AFP 3. Depuis, à force de vagues mythiques, comme celle de 23 m surfée par Garett McNamara en novembre 2011, le site est devenu une référence. Olivier MORIN/AFP 4. L'océan y bouillonne et crache des vagues d'une puissance inouïe, aux dimensions hors normes, traquées par des surfeurs défiant l'impossible. Olivier MORIN/AFP 5. Sur le site de Praia de Norte, à une bonne centaine de kilomètres au nord de Lisbonne, et ils sont souvent nombreux à s'être massés au pied du phare rouge pour observer les vagues, dans un silence quasi religieux. Olivier MORIN/AFP 6. Une houle gigantesque qui offre un spectacle sublimé grâce à la perspective rendue par le phare et cette impression que la vague passe au-dessus du phare. Olivier MORIN /AFP 7. Le public, contrairement aux sites mythiques de Jaws (Hawaii) et Mavericks, est aux premières loges, sur la falaise, et sur le phare. Olivier MORIN/AFP 8. L'effet d'optique est tel qu'on ne voit presque jamais le bas de la vague, les vagues sont surdimensionnées. Rafael Marchante/REUTERS 9. La Française Justine Dupont y a dompté le 13 novembre dernier une vague d'une ...