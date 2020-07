Surclassée par Milan à domicile, la Lazio a perdu sa guerre avec la Juventus avec les règles post-confinement

Après sa grosse défaite contre Milan, vainqueur 3-0 à Rome, la Lazio a certainement perdu ses espoirs de titre promis à la Juventus. Et les nouvelles règles imposées par la pause coronavirus n'y sont pas pour rien, la bande de Simone Inzaghi ne disposant pas d'un effectif aussi riche que celui de la Vieille Dame. Sans parler de son calendrier post-confinement.

Le calendrier des règles

En fin de compte, le 20 juillet 2020 ne devrait pas correspondre à une date de finale. Ce lundi, à 21h45, la Juventus accueillera la Lazio. Et jusque-là, beaucoup pensaient que cette confrontation pourrait constituer un tournant décisif dans l'attribution du titre de champion de Serie A. Autrement dit, le vainqueur de ce duel comptant pour la 34journée aurait de grandes chances se soulever le trophée. Sauf qu'après leur grosse défaite à domicile devant Milan (0-3), les Romains se retrouvent à sept points de la Ville Dame. Autant dire que le fossé semble irrattrapable, à huit étapes du terme de la compétition.Comment expliquer cette sortie de route ? Plus globalement, comment comprendre ce déclin depuis la reprise par rapport à une Juve qui a remporté l'intégralité de ses rencontres en championnat (treize buts inscrits en quatre matchs, contre deux encaissés) tandis que lesont difficilement avalé six unités seulement sur douze possibles grâce à deux minuscules succès attrapés à l'arraché (six réalisations en leur faveur, huit contre) ? Car les absences conjuguées de Ciro Immobile et de Felipe Caicedo (suspendus) devant lesne justifient pas tout, évidemment.En y regardant de plus près, il apparaît en fait que la pause imposée par la pandémie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com