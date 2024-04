Surcapacité chinoise: des craintes "sans fondement", assure Pékin

Wang Wentao à Pékin, en Chine, le 6 mars 2024. ( AFP / WANG ZHAO )

Le ministre chinois du Commerce a balayé comme "sans fondement" les craintes formulées ces derniers jours par la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen au sujet d'une surcapacité chinoise risquant d'affecter le marché mondial.

"Les accusations d'une +surcapacité+, par les Etats-Unis et l'Europe, sont sans fondement", a déclaré dimanche le ministre Wang Wentao, en déplacement à Paris, selon l'agence d'Etat Chine Nouvelle.

En particulier, la croissance rapide des constructeurs chinois de véhicules électriques est due à l'innovation et aux chaînes d'approvisionnement, et non aux subventions de l'Etat chinois, a-t-il assuré.

Mais Pékin continuera de défendre les intérêts de ses entreprises nationales, a-t-il ajouté.

La "surcapacité" de production de la Chine est au coeur du déplacement de Mme Yellen ces jours-ci dans le géant asiatique.

Les Etats-Unis craignent que les subventions massives injectées par le gouvernement chinois dans les technologies, énergies vertes, véhicules électriques ou encore batteries, n'entraînent dans le monde un raz-de-marée de produits à bas coûts qui mettraient en péril des concurrents étrangers dans ces secteurs.

Janet Yellen a été reçue dimanche par le Premier ministre chinois Li Qiang et tous deux ont affiché leur volonté de renforcer le dialogue, malgré les différends qui opposent les deux premières puissances économiques.

Pékin a jusqu'à présent balayé les inquiétudes au sujet de son soutien appuyé à ses industries.

Le mois dernier, les autorités chinoises ont condamné comme du "protectionnisme" l'enquête lancée par l'Union européenne sur les subventions chinoises aux véhicules électriques.

Selon Chine Nouvelle, Li Qiang a dit à son interlocutrice américaine que Washington devait regarder le sujet de la capacité de production du pays "objectivement" et "en pensant au marché".

Le secteur chinois des nouvelles énergies "contribuera de manière importante à la transition mondiale vers l'écologie et de faibles émissions de carbone", a-t-il souligné.

Mme Yellen, de son côté, a reconnu qu'"il s'agit d'un sujet compliqué qui concerne toute leur stratégie macroéconomique et industrielle".

"Cela ne va pas se régler en une après-midi ou un mois", a-t-elle confié à des journalistes à Canton (sud), première étape de son déplacement en Chine.

Mais les responsables chinois ont "entendu que c'est un sujet important pour nous" et crucial dans la relation bilatérale et celle de la Chine avec d'autres pays, a-t-elle noté.