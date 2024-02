information fournie par So Foot • 23/02/2024 à 13:51

Sur un air de Bamba

Incandescent depuis ses débuts en Ligue 1, Mohamed Bamba, nouvel attaquant de Lorient, présente le parcours atypique par excellence. Formé en Côte d'Ivoire, il s'est fait la main en Israël puis en Autriche, avant de faire trembler les défenses françaises. Déjà comeilleur buteur de la saison des Merlus, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Si vous avez le nez creux, votre attaque Mon Petit Gazon est aujourd’hui menée par le tube du début d’année en Ligue 1 : Mohamed Bamba, nouvelle recrue du FC Lorient. Pour les autres, étrangers à la Bundesliga autrichienne ou à la deuxième division israélienne, un seul match des Merlus en 2024 vous a sûrement fait prendre conscience de votre erreur de jugement. Avec cinq réalisations en seulement quatre rencontres, le phénomène de la Bambamania devrait dépasser les frontières bretonnes et investir l’ensemble du territoire français. Celui pour qui les enceintes de la Lavanttal-Arena, stade du Wolfsberger AC, crachaient « La Bamba » de Los Lobos, à chacun de ses buts, a déjà mis Israël et l’Autriche à ses pieds. Pour l’heure, c’est principalement le Moustoir qui est rapidement tombé sous le charme de l’un des deux seuls joueurs de Ligue 1, avec Kylian Mbappé, à compter plus de buts que de matchs joués cette saison.

4 – Mohamed Bamba devient le 1er joueur à trouver le chemin des filets lors de chacune de ses 4 premières rencontres en Ligue 1 depuis plus de 50 ans et Giora Spiegel en octobre 1973 avec Strasbourg (4 également). Ahurissant. #RCSAFCL https://t.co/24W42MOoIF…

Tous propos recueillis par JF et EL, sauf mentions.

Par Julien Faure et Enzo Leanni pour SOFOOT.com