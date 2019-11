Sur Twitter, l'humour sans limite de « The Irish Border »

Les Monty Python n'auraient pas renié le compte @BorderIrish qui s'exprime sur le Brexit au nom de la ligne, presque invisible, qui sépare les deux Irlandes.

« C'est une sorte de catharsis. » Comme des milliers d'autres internautes, Katy Hayward, professeure de sociologie à la Queen's University de Belfast, se délecte chaque jour des saillies du compte Twitter @BorderIrish. Créé en février 2018, celui-ci donne une voix humaine aux 499 kilomètres qui forment la frontière irlandaise : une infrastructure géographique invisible, source d'effroyables maux de tête à Westminster comme à Bruxelles. Car c'est évidemment en réaction au casse-tête du Brexit que ce compte, désormais suivi par plus de 100 000 personnes dont le premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a été créé en février 2018.

À chaque péripétie, la frontière y va de son Tweet moqueur. Le 19 octobre, alors que le premier ministre britannique semble réticent à demander un délai supplémentaire à l'Union européenne : « Tu veux que je te l'écrive, ta petite lettre, Boris ? » Ou lors de l'annonce récente d'une possible frontière en mer d'Irlande, @BorderIrish de poster un montage d'une étendue d'herbe accompagnée de... brassards au bord d'une piscine. Symbolisant par l'absurde la complexité à mettre en œuvre une telle décision. Le compte satirique vient même de voir sa prose rassemblée sous la forme d'un livre, I Am the Border, So I Am (aux éditions HarperCollins), paru ce 31 octobre, jour supposé de la mise en œuvre du Brexit, désormais reportée au 31 janvier 2020.

Jeux de mots et métaphores

Depuis l'accord de paix de 1998, ni soldat ni poste de douane pour surveiller la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Chacun la traverse désormais comme bon lui semble, pour se rendre au travail ou aller faire ses courses. Mais la menace d'un Brexit dur ou d'un « no deal » a tout bouleversé, ravivant les souvenirs de la guerre civile. Bon nombre d'habitants de l'île d'Émeraude, notamment ceux vivant près de la frontière, se sont sentis jusqu'ici ignorés, voire méprisés, par le pouvoir britannique. Comme s'il était possible de trouver une solution magique du jour au lendemain ou, tout simplement, de faire l'impasse sur le problème. C'est de cette manière qu'a longtemps été perçue la frontière irlandaise : « an elephant in the room » (« un éléphant dans la pièce »). Une métaphore anglaise pour décrire quelque chose d'évident, mais que l'on refuse de voir.

