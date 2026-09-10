Sur qui le Bayern va-t-il marcher jusqu’en demi-finale de C1 ?

Avec son armada de stars dirigées d’une main de maître par Vincent Kompany, le Bayern Munich compte, comme à son habitude, parmi les grandissimes favoris pour remporter sa première Ligue des champions depuis 2020. À la différence que, cette année, la carte de la fausse modestie a été abandonnée au profit de celle des ambitions assumées.

Vincent Kompany n’aurait pu espérer meilleur compliment avant de lancer sa campagne de Ligue des champions ce jeudi soir. En conférence de presse d’avant match, l’entraîneur de Bodø/Glimt Kjetil Knutsen a déclaré que le vice-champion de Norvège s’apprêtait à affronter « la meilleure équipe du monde actuellement » : « Jusqu’à présent, on a affronté beaucoup de bons clubs, mais je crois qu’ils sont bel et bien les meilleurs », a insisté le technicien de 57 ans. Et l’attaquant Jens Petter Hauge d’ajouter que pas mal de ses coéquipiers disputeront « le match de leur vie » à l’Allianz Arena. Un match qui servira de « bon test, pour savoir où se situe la barre » à franchir pour espérer passer en phase éliminatoire. Et tant pis si Yaya Touré a un autre avis après la déculottée subie mercredi face au PSG.

L’heure des (faux) doutes

Pour le Bayern, les mots de Knutsen ont quelque chose de rassurant. Après avoir tué le suspense en Bundesliga dès la première journée en détruisant (5-1) le VfB Stuttgart de Deniz Undav, pourtant considéré comme l’un des seuls clubs capables de – théoriquement – rivaliser avec le Rekordmeister dans la course au titre, les joueurs de Vincent Kompany sont repartis bredouille – ou presque – de leur déplacement à Gelsenkirchen, où leur duel face au promu de Schalke 04 s’est soldé par un 0-0. Loin d’être anodin puisque c’est la première fois depuis 59 matchs officiels consécutifs que le Bayern n’a pas marqué et également la première fois depuis deux ans qu’il n’est plus leader du championnat d’Allemagne, un honneur qui échoit – provisoirement – au voisin bavarois du FC Augsbourg. Et comme tout va très vite dans le football, le mot « doutes » est arrivé aussi vite qu’il pourrait repartir.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com