Sur les traces de Leandro Paredes en Argentine

C'est l'histoire d'un crack argentin. Mais pas n'importe lequel, non : celui que Riquelme imaginait comme son successeur. Retour sur les origines de Leandro Paredes, le sur ou sous-coté milieu de terrain du PSG que l'Argentine imagine bien en leader de demain.

" Ramón Maddoni sait de quoi il parle. À 77 ans, ce vieux sage aux cheveux blancs plaqués vers l'arrière et à l'embonpoint soupçonné sous sa veste est une véritable légende du football portègne. Ce jour-là, au cœur de Villa del Parque (quartier de classe moyenne, à l'Ouest de la capitale), le gymnase qui porte son nom est désert. Comme l'ensemble des habitants de Buenos Aires, les gamins du Club Social y Deportivo Parque - où le, dérivé de futsal, est roi - sont confinés chez eux au 134jour de quarantaine. Coronavirus ou pas, Ramón est quand même venu au club avec son pote Victor. Ce soir, le seul bruit provient de la télévision branchée sur la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon. Paredes vient justement d'entrer en jeu, et Maddoni s'exclame en l'apercevant : "" Autour de lui, accrochés aux murs, une centaine de maillots encadrés et dédicacés par tous les garçons que le maestro a découvert et fait jouer à Parque : Riquelme, Tévez, Redondo, Batista, Gago, Cambiasso, Sorín. Et donc... Paredes., assure le vieil homme semblant réaliser, à l'énumération des noms, s'être peut-être un peu enflammé quelques minutes plus tôt." Annule et remplace. Avant de taper dans l'œil de l'expert, c'est de l'autre côté de la General Paz (sorte de périphérique de Buenos Aires) que Leandro Paredes a découvert le football. Dans une Argentine présidée par le flambeur Carlos Menem, le petit Leo voit le jour en juin 1994 à San Justo, proche banlieue populaire et ultra-urbanisé à l'Ouest de la capitale. Il grandit avec sa mère Myriam, ouvrière textile, et ses deux grandes sœurs Vanessa et Jimena. L'actuel Parisien frappe ses premiers ballons à l'âge de trois ans à la Justina, club dedu coin. Déjà avec un maillot rouge et bleu, il s'amuse à commenter ses propres actions et se rêve en Zidane ou Riquelme. Juan Román, oui, celui dont son oncle Luis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com