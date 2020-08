Sur les traces de Lautaro Martínez, le taureau de Bahía Blanca

À 22 ans, que ce soit avec l'Inter ou avec Albiceleste, Lautaro Martínez emporte tout sur son passage, si bien que le Barça l'imaginerait bien prendre la place de Luis Suárez. Voyage sur les traces de "Lauti", dont l'explosion ne surprend personne en Argentine, et aux origines d'un animal prêt à encorner le monde entier depuis qu'il a foutu les pieds sur terre.

Sur la côte Atlantique, à mi-chemin entre Buenos Aires et la Patagonie, il existe une ville où le football a un sérieux rival dans le cœur des locaux. Bienvenue à Bahía Blanca, plus de 300 000 habitants et plus grande base navale du territoire, mais surtout capitale argentine du basket. Ici, la balle orange est une religion, importée, selon la légende, par des marins américains au début du XXsiècle. De Beto Cabrera au quadruple champion NBA et médaillé d'or olympique Emanuel Ginóbili, la cité bahiense et ses nombreux clubs ont vu naître les meilleurs joueurs du pays et une passion indescriptible. "", se souvient José Bilbao, 69 ans, dirigeant historique du Club Atlético Liniers, l'une des institutions du coin. Et maintenant ? "".