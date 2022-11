Sur les traces d'Hannibal Mejbri, de Paris à Tunis

Hannibal Mejbri a emprunté un itinéraire singulier depuis sa naissance dans le quartier des Amandiers, dans le 20e arrondissement de Paris. À 19 ans, l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine et de l'AS Monaco, aujourd'hui propriété de Manchester United, affronte ce mercredi une équipe de France qu'il a connue chez les jeunes, mais qu'il défiera dans le camp d'en face : la Tunisie.

France Tunisie Le 30/11/2022 à 16h Diffusion sur

Les échecs, la Banane et Tahiti Bob

Campée sur les marches d'un des immeubles de la cité de la Banane, dans le 20arrondissement de la capitale, Salma, 46 ans, garde un bon souvenir d'Hannibal Mejbri :À mesure que la femme voilée conte ses petits souvenirs de la famille Mejbri ce jeudi matin, elle décide de quitter l'escalier pour dévaler la rue Élisa-Borey qui s'engouffre entre les bâtiments des Amandiers.Pendant ce temps, à plus de 6000 kilomètres de là, Hannibal Mejbri s'entraîne aux côtés des Aigles de Carthage pour sa toute première Coupe du monde à seulement 19 piges. Retour sur l'itinéraire du prodige de la Banane, entre le 20arrondissement de Paris, Monaco et Manchester United, avec toujours la Tunisie en ligne de mire.À quelques heures de l'entrée en lice de la Tunisie dans ce Mondial, face au Qatar, le nom d'Hannibal Mejbri n'est toutefois pas sur toutes les lèvres. Et pour cause, l'ancien quartier populaire et ouvrier est en pleine gentrification. Habitant de longue date des Amandiers, Serge Kornman…