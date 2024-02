information fournie par So Foot • 25/02/2024 à 14:43

Sur le gong, la Juve prend le meilleur sur Frosinone

Juventus 3-2 Frosinone

Buts : Vlahovic (3 e et 32 e ) et Rugani (90 e +5) pour la Juventus // Cheddira (14 e ) et Brescianini (27 e ) pour Frosinone

Le train Dusan est passé deux fois.…

