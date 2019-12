Sur l'île de Ré, l'autre vie des sapins de Noël

Sur l'île de Ré, les sapins de Noël s'offrent une seconde vie après les fêtes. Objectif : limiter l'érosion galopante des dunes. Plusieurs points de collecte ont déjà été installés dans les communes rétaises. Îliens et vacanciers pourront y déposer leur précieuse marchandise jusqu'au 18 janvier. « Les déchetteries ne savent plus quoi en faire. Nous, nous avons très peu de forêts sur place et de branchages à disposition. Les sapins s'avèrent très utiles pour stocker le sable », explique Philippe Pouvesle, le technicien de l'Office national des forêts (ONF) en charge de l'île de Ré. Jusqu'à 150 m3 de conifères ont été récoltés ces dernières années. De quoi consolider près de 200 m de cordon dunaire par an. « Et ça n'est pas pour faire plaisir, ces sapins ont une réelle utilité, assure Philippe Pouvesle. Cela nous évite de faire venir du bois du continent. Et cela permet aussi aux gens de prendre conscience de la fragilité des dunes. » LIRE AUSSI > Naturel ou artificiel, quel sapin est le plus écolo ?L'ONF travaille de concert avec l'association Dunes Attitudes qui milite sur l'île de Ré pour la protection du littoral. « Les gens jouent le jeu. Lorsque l'on a commencé voilà 6 ans, on récupérait 90 m3 », détaille son président, Gérard Juin, qui aura besoin d'une trentaine de bénévoles une fois la collecte achevée. Coupés, les conifères seront disposés à plat au pied du cordon dunaire. « L'idée est de former un mur de branche que les grains de sable finiront par remplir », précise Philippe Pouvesle. L'opération aura lieu cette année sur la Conche des baleines, au nord de l'île, lorsque les tempêtes hivernales seront passées.