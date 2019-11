Sur Internet, les propos haineux anti-musulmans sont en forte hausse

Le sentiment d'islamophobie se propage-t-il vraiment en France ? La question se pose après l'affaire du voile en sortie scolaire ou encore le discours polémique prononcé par Eric Zemmour et diffusé par LCI.Les réseaux sociaux sont souvent un bon indicateur de tendances. Et, selon une enquête de Netino By Webhelp, société spécialisée dans la modération des commentaires sur le Web, 5,01 % des propos haineux sur les réseaux sociaux tenus au mois d'octobre ont visé la communauté musulmane. Cette proportion était de 0,77 % en janvier, et de 1,92 % en août. Globalement, les discussions et débats médiatiques autour de l'islam ont squatté le haut de l'affiche, ce qui peut expliquer en partie le phénomène.Baisse globale des commentaires agressifs et haineuxMais, selon Netino, « le taux de messages haineux envers les musulmans augmente de façon indépendante du taux de message haineux global ». En effet, cette augmentation des commentaires haineux à l'égard des musulmans s'inscrit dans une tendance générale de diminution des remarques haineuses et agressives sur le Web depuis le début de l'année. Le pourcentage de ces commentaires licencieux est tombé de 14,3 % au premier trimestre, à 10,8 % fin septembre.Cette société a analysé un échantillon de plus de 5000 commentaires pris aléatoirement - avant modération - parmi 5 millions sur 25 pages Facebook de grands médias de l'Hexagone (presse écrite nationale et régionale, dont Le Parisien/Aujourd'hui en France, radios, télévisions, etc.).L'idée de cette enquête est venue du terrain : les modérateurs de l'entreprise, constatant cette réalité, ont voulu la quantifier. « Il y a eu une vraie caisse de résonance. Depuis deux mois, il y a une explosion du nombre de commentaires anti-musulmans. Cela nourrit l'idée d'un sentiment islamophobe grandissant d'un point de vue factuel.D'expérience de modérateur, on n'avait pas vu autant de commentaires ...