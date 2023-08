Sur Instagram, l'indice laissée par Alexis Sánchez concernant son avenir

L’heure de l’au-revoir ?

Alors que l’OM a enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Iliman Ndiaye, ainsi que le départ de Dimitri Payet, il va sans doute devoir définitivement faire une croix sur son meilleur buteur de la saison dernière. Selon toute vraisemblance, l’attaquant chilien Alexis Sánchez, arrivé à la fin de son contrat d’un an en Provence, ne devrait plus revenir sur la Canebière. Plusieurs indices semblent indiquer un départ du club pour l’ancien ailier de l’Inter Milan, du Barça, ou encore d’Arsenal et Manchester United. Le plus subtil ? Le fait que Sánchez, sur Instagram, ait décidé de se désabonner du compte de l’Olympique de Marseille, et qu’ils ne suivent plus aucun de ses coéquipiers de la saison dernière.…

ARL pour SOFOOT.com