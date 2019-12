Sur France 5, retour sur le jour où Nicolas Hulot a démissionné

Politiques et journalistes décrivent un homme hésitant, fragile, « brisé » par le pouvoir, lors d'entretiens instructifs, mais coupés par de nombreuses digressions.

france 5 - dimanche 1er décembre à 20 h 50 - documentaire

Le titre donne envie : « Le départ de Monsieur Hulot ». Pourtant ici point de Jacques Tati éberlué - lequel, au passage, moquait déjà l'excès de modernisme en 1958, dans Mon oncle. Nous sommes au matin du 28 août 2018, et Nicolas Hulot annonce en direct sur France Inter qu'il démissionne de son poste de ministre de la transition écologique et solidaire, à la grande surprise des auditeurs, mais aussi du premier ministre, Edouard Philippe, et du président de la République Emmanuel Macron, qu'il n'a pas prévenus.

Comme vont le démontrer les témoignages de la vingtaine de ministres, journalistes, proches, opposants et lobbyistes, recueillis par Agnès Pizzini et Karim Rissouli pour réaliser le documentaire, diffusé dimanche 1er décembre sur France 5, dans le cadre de « C'était écrit », titre de la collection.

Cette démission n'est en effet que l'aboutissement logique d'une carrière faite d'enthousiasmes et de tergiversations, depuis le succès du magazine télévisé « Ushuaïa », présenté par Nicolas Hulot à partir de 1987, jusqu'à son entrée en politique maintes fois reportée, et ses combats - souvent perdus. Suivant ce schéma d'avancées et de reculades, le documentaire alterne les déclarations d'aujourd'hui sur son mandat de ministre d'Etat, et des flash-back thématiques.

Point de départ donc : Nicolas Hulot est nommé ministre d'Etat le 17 mai 2017, à 62 ans. « Ce n'est pas son monde », affirme d'emblée sa biographe Bérengère Bonte. « Ça lui tombe sur les épaules », confirme Pascal Durand, député européen visiblement proche de Hulot. Et aussitôt, première déconvenue, rapportée par Pascal Canfin, ex-directeur général du WWF France : ses deux secrétaires d'Etat, Brune Poirson et Sébastien Lecornu, lui sont imposés.

