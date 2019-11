Sur France 2, la fin de règne crépusculaire du maire de Marseille

Les dernières heures du pouvoir sans partage de Jean-Claude Gaudin : portrait acide d'une vie dévorée par le pouvoir.

FRANCE 3 - LUNDI 18 NOVEMBRE À 23 H 10 - DOCUMENTAIRE

L'ambiance est lourde dans les bureaux de l'hôtel de ville de Marseille, et le patriarche Jean-Claude Gaudin, d'humeur sombre. C'est ce qui ressort du documentaire aiguisé que consacre Gilles Rof, correspondant du Monde, au maire sortant de Marseille. En voix off, le réalisateur prévient, c'est le portrait d'un « baron sans descendance, confronté aux critiques, aux fractures de sa ville et aux conséquences de ses choix, homme usé, retranché, accusé depuis la rue d'Aubagne d'avoir trop pensé à la politique ».

A 80 ans, l'édile depuis vingt-quatre ans, quatre mandats, l'ancien sénateur et ministre a décidé de passer la main en mars 2020 et s'inquiète de voir sa vie, toute entière consacrée à la politique, s'arrêter. Autour de lui, ses adversaires - souvent du même camp politique - témoignent de son exceptionnelle longévité, entretenue en étouffant sans merci tous ceux qui auraient pu lui faire de l'ombre.

« Les deux hommes qui m'ont souvent malmené, Guy Teissier et Renaud Muselier, c'est qu'ils auraient voulu l'héritage. Oui, sauf que c'est moi qui ai gagné les élections ! », lance Gaudin, impénitent face à la caméra.

Une succession entachée

Ni la présidente de la métropole, Martine Vassal, qu'il a désignée pour lui succéder et qui critique à mi-mot son mandat, ni le sénateur Bruno Gilles, qui brigue lui aussi sa suite, ne semblent dans ce documentaire emporter d'héritage populaire, une succession qui est de toute façon largement entachée par son dernier mandat.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr