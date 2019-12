Sur Arte.tv, un documentaire sur New York montre le difficile équilibre entre arts et capitaux

Michael Trabitzsch dresse un constat mitigé des bouleversements liés à la construction d'un nouveau quartier financier, résidentiel et artistique.

ARTE.TV - A LA DEMANDE - DOCUMENTAIRE

Tout est parti de la High Line, cet étroit et long parc aménagé de manière superbe à l'emplacement d'une ancienne voie ferrée suspendue, qui serpente de l'ancien quartier des abattoirs jusqu'à la 34e rue, à plus ou moins grande distance du fleuve Hudson et en contournant les chemins de fer de Pennsylvania Station.

Inspiré par la coulée verte parisienne, qui part de feue la gare de la Bastille - sur laquelle le compositeur Francis Poulenc, enfant, croyait voir des « locomotives dans les arbres » -, ce projet citoyen a été lancé par deux passionnés de cette voie new-yorkaise abandonnée, que le maire Rudy Giuliani voulait détruire.

Soutenue en revanche par son successeur, Michael Bloomberg, la High Line est devenue en dix ans l'un des lieux touristiques les plus fréquentés de New York : au lieu des 300 000 visiteurs escomptés, le site a attiré, dès 2016, plus de 7 millions de promeneurs annuels. Des immeubles d'architectes célèbres ont poussé des deux côtés du parcours jusqu'à en faire, hélas, un goulet propre à développer la claustrophobie.

Loyers prohibitifs

Au beau milieu d'un nouveau quartier résidentiel et d'affaires, les Hudson Yards, où les très hautes tours se multiplient en recouvrant une partie des voies ferrées, s'est construit un ambitieux complexe culturel multimédia, confié notamment à Elizabeth Diller, l'une des conceptrices, avec ses confrères de l'agence Diller Scofidio + Renfro, de la High Line.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr