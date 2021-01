Suppressions de postes : Michelin s'engage à "recréer autant d'emplois qu'il y en aura de supprimés"

Le groupe Michelin va supprimer sur trois ans jusqu'à 2.300 postes en France, sans départs contraints, dans le cadre d'un "plan de compétitivité" présenté mercredi 6 janvier. Son président Florent Menegaux s'engage à "créer autant d'emplois qu'il en supprime" dans de nouvelles activités et sur les bassins d'emplois locaux, sans en préciser le calendrier.

Florent Menegaux à Paris, le 10 février 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

o Comment Michelin va appliquer ce "plan de simplification et de compétitivité" ?

Ce plan pourrait se traduire par jusqu'à 2.300 suppressions de postes sur 3 ans. Bien sûr, ce plan fera l'objet d'une concertation très large , site par site, fonction par fonction, dans un dialogue avec les organisations syndicales. Il n'y a pas de fermeture d'usine, aucun départ contraint. Ce plan sera composé uniquement de départs volontaires. Nous anticipons environ 60% de mesures de pré-retraites et 40% de départs volontaires , dans le cadre de ruptures conventionnelles collectives (RCC).

À partir de maintenant et jusqu'à l'été prochain, nous allons lancer une négociation avec les organisations syndicales pour définir les modalités de ce dispositif. Parallèlement nous engageons un travail détaillé (...) avec l'ensemble des salariés et les organisations syndicales, pour définir les plans d'actions des différents sites et fonctions.

L'effort de compétitivité concerne tous les sites français y compris le siège à Clermont-Ferrand. Pour assurer la pérennité de nos activités, le travail sur la compétitivité est nécessaire et permanent . Dans nos activités industrielles historiques, nous ne sommes pas au niveau de compétitivité attendue si nous la comparons à celles de nos concurrents. Nous avons commencé un travail sur la compétitivité de nos sites français il y a plus de 18 mois. La crise sanitaire, et ses conséquences, nous l'ont fait suspendre. Il y avait beaucoup d'anxiété, ce n'était pas le moment. (...) Maintenant que nous avons appris à travailler avec ce virus dans de bonnes conditions de sécurité, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux. Et Michelin a les ressources lui permettant d'investir et d'accompagner les salariés dans ces transformations.

Michelin s'engage à recréer autant d'emplois qu'il y en aura de supprimés, comme à Joué-les-Tours ou à La-Roche-sur-Yon. L'accompagnement dans la reconversion des salariés est un de nos engagements forts.

o Comment la France pourrait-être plus compétitive ?

Bien sûr Michelin n'abandonne pas la France. Le groupe va réinvestir une partie des économies réalisées dans l'activité pneumatique comme dans le développement de nouvelles activités, dont une grande partie sera localisée en France, comme la pile à hydrogène, l'impression 3D ou les colles non toxiques. Dans dix ans, le pneumatique restera l'activité principale de Michelin mais la proportion des autres activités sera plus forte dans le chiffre d'affaires .

La France a beaucoup d'atouts historiques et elle a un avenir industriel : les infrastructures sont de très bon niveau, comme les compétences disponibles. Nous avons depuis quelques années un environnement politique et règlementaire qui a pris conscience de l'intérêt de l'industrie, c'est très encourageant.

Parmi les difficultés, un coût de la main d'œuvre très élevé , et ce coût ne se réduira pas dans les années qui viennent. La France doit donc capitaliser sur toutes ses forces pour être le pays dans lequel on développe les nouvelles technologies, les produits à forte valeur ajoutée, tout en travaillant énormément sur les questions de productivité.

o La production de pneus de Michelin en France se recentre uniquement sur le haut de gamme ?

L'activité de manufacture de pneumatiques en France va poursuivre son recentrage sur les activités à très forte valeur ajoutée : pneus d'avions et agricoles, génie civil, compétition automobile, et d'une manière générale des activités avec des forts liens avec la recherche et l'innovation. L'objectif est de continuer à avoir le même niveau de production mais avec moins de ressources et des machines plus performantes . Par exemple en 15 ans les marchés ont évolué, allant vers de plus grandes dimensions pour les pneus de voiture. Il faut adapter en permanence l'outil industriel pour fabriquer des pneus qui répondent aux besoins de nos clients.