Suppressions de postes chez Sanofi : "Il y a besoin de clarifications", réagit Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie souhaite que le groupe pharmaceutique français confirme qu'il n'y aura aucune fermeture de site ni licenciement sec. Il souhaite également une "clarification sur la stratégie de développement des activités de recherche et de développement en France".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, en janvier 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que le groupe français Sanofi a confirmé lundi qu'il allait supprimer 400 postes dans la branche Recherche & développement de son secteur pharmaceutique , le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a demandé mercredi 20 janvier sur BFMBusiness des "clarifications". "Sanofi est un fleuron industriel français, une des grandes entreprises pharmaceutiques mondiales. Je comprends les réactions que j'entends ici ou là d'un certain nombre de nos compatriotes qui disent 'que va faire Sanofi ?' Il y a un besoin de clarifications ", a déclaré le locataire de Bercy.

Bruno Le Maire a indiqué attendre "trois choses" de Sanofi. "La première, c'est de confirmer qu'il n'y aura aucune fermeture de site . La deuxième, c'est qu'il n'y aura aucun licenciement sec dans le cadre de ce plan de restructuration, c'est l'engagement qu'ils avaient pris et il doit être maintenu. La troisième, c'est une clarification sur la stratégie de développement des activités de recherche et de développement en France", a détaillé le ministre.

"Sanofi a fait un choix, qui me paraît judicieux, de se mettre sur des médicaments à forte valeur ajoutée , par exemple dans le domaine du traitement du cancer, de l'oncologie. Tout cela va amener à développer des centres de recherche et de développement en France", a poursuivi Bruno Le Maire avant d'indiquer que le gouvernement attendait des précisions sur les types de recherche et de développement qui vont être développés dans les années à venir en France, "site naturel de développement de Sanofi".

Alors que le vaccin Sanofi contre le Covid-19 n'est pas attendu avant la fin de l'année, le ministre a refusé de considérer ce retard comme un échec. " Ce qui est un grand succès surtout, pardon d'être optimiste en des périodes qui sont difficiles, c'est que nous avons été capables, au niveau mondial, de développer en un temps record des vaccins. Est-ce que le vaccin de Sanofi, qui arrivera en fin d'année, sera utile ? Oui, on sera bien content d'avoir aussi ce complément vaccinal", a estimé Bruno Le Maire.

Lundi, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez s'interrogeait sur les retards de développement du vaccin Sanofi et les liens potentiels entre entre ce retard et les plans successifs de restructuration menés par le groupe pharmaceutique.