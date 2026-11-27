Suppression de Parcoursup, durcissement de la sélection : Retailleau dévoile son programme pour l'enseignement supérieur

Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau lors d'un débat organisé par la Fédération française du bâtiment, le 19 novembre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Sélection dès la première année d'études, frais d'inscription en hausse, remplacement de Parcoursup par une nouvelle plateforme ou encore réduction drastique du nombre d'étudiants étrangers: le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau annonce ses réformes pour l'enseignement supérieur, dans un entretien à l'AFP.

"J'assume la sélection dès la première année pour qu'on n’emmène pas des jeunes à l'échec", affirme le patron des Républicains qui dénonce une université française "à la dérive" et en attribue la responsabilité "au modèle hérité de mai 68".

"Mon ambition est de permettre à chaque jeune d'acquérir avec du travail, avec du mérite, un diplôme qui vaut quelque chose et une orientation qui puisse le mener à l'emploi selon ses talents", détaille Bruno Retailleau, à la peine dans les sondages où il a chuté autour de 5%.

Pour redresser l'université, il mise sur une exigence de "vérité envers les étudiants. Il faut arrêter de leur mentir et de leur faire croire que l'université doit être ouverte à tous, sans condition, car la sélection existe toujours".

Le candidat LR propose de "supprimer Parcoursup" et de remplacer ce système "par une plateforme claire et transparente, fondée sur les résultats et le mérite", chaque université pouvant fixer ses propres "critères de sélection".

Il entend toutefois donner "une seconde chance aux bacheliers les plus fragiles", en leur proposant "une année de préparation pour l'entrée en première année de licence plutôt que de les laisser continuer en sachant qu'ils n'ont pas le niveau et qu'ils échoueront".

Dans son projet de réforme de l'éducation supérieure, il entend fixer à 1.000 euros les inscriptions en licence et 2.500 en master: "Il faut qu'il y ait un prix. S'il n'y en a pas, ça n'a pas de valeur dans la tête des gens", explique-t-il.

Le candidat LR entend toutefois "revoir le barème" pour les attributions de bourses "pour les étudiants issus des classes moyennes qui bossent et qui n'ont jamais droit à aucune aide".

Il souhaite aussi "renforcer l'autorité" au sein des universités: "il y a un droit d'étudier, pas de bloquer", explique Bruno Retailleau qui s'est rendu jeudi devant le campus de l'université Sorbonne Nouvelle à Paris pour dénoncer son blocage "par une minorité".

Il entend enfin baisser le nombre d'étudiants étrangers: "Emmanuel Macron avait décrété une ambition de 500.000 étudiants étrangers. C'est une erreur", affirme Bruno Retailleau, qui prévoit de les réduire à 200.000.

"Il est hors de question de remettre en cause l'attractivité de la France, mais on doit choisir les meilleurs étudiants étrangers, filière par filière, pays par pays", souligne-t-il.