Supporters : la flamme ravivée ?

Les ultras seront-ils les grands gagnants de la période du Covid-19 ? Quand le petit monde du football se déchire dans les assemblées générales de la LFP autour de sordides intérêts, les supporters ont su se montrer sous leur meilleur jour : solidaires, responsables, éthiques. Est-ce pour cette raison qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale s'empare enfin du sujet des fumigènes ? En tout cas, en ce beau mercredi de mai, Marianne regarde avec un peu plus d'amour ses enfants terribles des gradins.

Un rapport parlementaire met en lumière l'échec du tout-répressif

Le débat peut certes sembler décalé en cette période. Mais oui, l'Assemblée nationale a consacré quelques-unes de ses précieuses minutes ce mercredi à examiner et débattre du rapport, commandité par sa Commission des lois, de la mission d'information surrédigés par les députés Sacha Houlié (LREM) et Marie-George Buffet (PC). Beaucoup de termes pompeux et institutionnels, mais qui laissent entrevoir, qui sait, le sérieux de l'affaire. Les conclusions qui en ont filtré font déjà chaud au cœur à tous ceux qui depuis des années dénoncent la situation " hors normes " que subissent les supporters de l'Hexagone.Il était temps que la représentation nationale s'empare du sujet, de ces " lois d'exception " qui se sont accumulées sur le dos du peuple des gradins depuis des décennies désormais, sans faire jusqu'à présent grincer les dents des défenseurs des droits de l'homme, y compris quand il porte une écharpe de son club. Pour mémoire, Édouard Philippe avait reconnu ouvertement s'être largement inspiré de cet arsenal juridique au moment de façonner puis justifier sa loi anti-casseur dans la traînée de cendres et souffre des gilets jaunes.Jusqu'à présent personne n'avait pris la peine d'évaluer le résultat de toutes ces mesures, souvent liberticides. Notamment de leur objectif premier : la lutte anti-hooligan. Pas grand monde non plus pour se positionner du côté des