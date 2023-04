Supporters du PSG : tenue correcte exigée

Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint Germain and Angers SCO at Parc des Princes on January 11, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Le PSG souhaite des « fans » disciplinés, assis à la bonne place, vissés à leur siège et respectant le credo « tenue correcte exigée ». Bref tout sauf des ultras. Et sans se cacher le moins du monde, puisqu’il a rappelé les conditions générales de ventes dans un mail largement diffusé. Le chemin vers le Stade de France se dessine de plus en plus…

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’information circule sur les réseaux sociaux et suscite l’indignation de la PSG-sphère et des sites spécialisés sur le club parisien. Il s’agit d’une sorte de bréviaire commercial, ponctué de menaces à peine dissimulées ou plutôt d’un credo digne du Mandalorian avec son fameux « This is the way » . Aucune place au dialogue et, pour tout dire, à la limite de la légalité en matière de droits individuels. Le PSG ne discute pas avec ses supporters, il donne des consignes comme un sergent-chef de l’US Marine Corps qui se serait reconverti manager chez McDo. Il s’adresse en l’occurrence à ces fans clubs, ses « clients » à travers le globe, avec autorité, en leur intimant l’ordre de respecter les modalités d’admission et les comportements tolérés lorsqu’ils viennent dans le saint des saints du Parc des Princes.

🤐 Un mail envoyé par le service Fan Club du #PSG concernant la tribune Boulogne… Dans quel but ? …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com