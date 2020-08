Supporters du PSG : l'espoir et les larmes

De la liesse de la demi-finale de mardi dernier à un dimanche soir maussade termminé aux alentours du Parc des Princes, récit de la drôle de semaine vécue par les supporters parisiens, des Ultras aux lambdas.

Ses yeux sont mouillés, mais elle ne pleure pas de tristesse : elle essuie simplement les larmes causée par une bombe lacrymogène. Elle porte des baskets et une jupe blanche qui échoue à mi-cuisses, de la même couleur que son maillot du PSG, et elle est accroupie devant le bar des Deux Stades, une institution de supporters posée à 50m de la porte H du Parc des Princes. C'est le feu autour d'elle et justement, elle est au téléphone avec les pompiers. Son maquillage coule mais elle s'en fout : la paume de la main droite sur l'oreille, elle explique prestement que son ami vient de se retourner la rotule. C'est effrayant à voir, la tête de l'os a pivoté de 45°c sur la droite. "", paraît-il. Empilés au milieu de centaines d'autres dans ce bar qui dégueulait de monde il y a encore quelques secondes, ils ont été pris par la vague de panique qui a saisi la foule lorsque la police a chargé. Lui est tombé, à 20h55 précises. Le match n'avait même pas encore commencé.La manucure rouge de la jeune femme brille à la lumières des feux de bengales allumés ici et là par des individus encagoulés, et les lacrymos continuent de pleuvoir comme des bombes venues du ciel, leur éclats se retrouvant ensuite sur les joues des passants, traversées de larmes verticales qui luisent comme de la bave d'escargot. Au téléphone, la conversation dégénère : les secours ne pourront pas franchir facilement la barrière policière. Leur soirée est terminée. Tant mieux pour eux, ils ne verront pas la suite : deux heures de rien aux alentours du Parc des Princes, lieu informel de rendez-vous pour ceux qui n'avaient pas décroché une place pour regarder la finale de la Ligue des Champions à l'intérieur de l'enceinte, pour les lambdas, pour les casseurs, les paumés, les bien intentionnés, les flics. Pour quel résultat ? Cette image : dimanche soir, aux alentours de 22h30, Anne, 54 ans, maillot de Paris 2015 sur les épaules, abonnée n°582372, est arrivée aux abords du Parc en observant un "". Celui de supporters éparpillés façon puzzle par les CRS dans les rues transverses à l'enceinte, adossés aux grilles en fer, assis sur des poubelles, sur le trottoir, sur leurs