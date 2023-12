Supporters de Séville : voyage au bout de l’affaire

À 48 heures du coup d’envoi entre Lens et le Séville FC, Gérald Darmanin annonçait que le déplacement des supporters andalous serait interdit, au gré d’une interview Brut et sans pré-avis. Une décision qui inquiète les Espagnols déjà lancés sur les routes de l’Artois.

Son voyage dans le nord de la France aurait dû être un long fleuve tranquille. Depuis août, Carlos avait déjà préparé ce déplacement : quelques jours à Paris à la découverte de la capitale, puis la visite de Lens avant un match à Bollaert pour la dernière journée de Ligue des champions. Budget du voyage : 300 euros. Mais voilà que Gérald Darmanin et ses gros sabots viennent bousculer ses plans en déclarant dimanche soir, dans une interview pour Brut, que lui et ses copains supporters du Séville FC ne sont plus les bienvenus en France, pour créer un « électrochoc » après le décès d’un supporter nantais en marge du match contre Nice, il y a dix jours. « Je comprends qu’il puisse y avoir des répercussions après la mort de ce supporter, mais pourquoi prendre cette décision maintenant, à 48 heures d’un match de Ligue des champions, alors que le supporter est décédé il y a une semaine ? » , s’interroge Carlos, qui a d’ailleurs repéré que des supporters lensois avaient pu faire le déplacement à Montpellier.

Refoulés pour l’exemple

Arrivé à Paris dimanche matin, Carlos n’a pas eu à se poser la question de savoir s’il devait ou pas se rendre dans l’Hexagone, Gérald Darmanin n’ayant pas encore dégainé sa carte piège au moment de son départ. Depuis, il attend, dans l’espoir que son club et l’Association Nationale des Supporters réussissent à faire passer leur recours contre l’arrêté préfectoral. « Il y a déjà 200 ou 300 supporters sévillans dans la ville de Lens, avec des drapeaux, des écharpes… Mais demain, par peur de cet arrêté, ils devront tout retirer ? » , pointe du doigt celui qui ne sait pas encore s’il fera l’aller pour Lens dans la matinée, faute d’assurance de pouvoir voir la rencontre, même si sa chambre d’hôtel pour l’après-match est déjà payée. Parce que l’arrêté ne concerne pas que l’accès au stade, mais aussi le fait de se comporter comme un supporter du Séville FC dans un large périmètre autour de la ville de Lens entre 10h et 3h du matin mardi. « C’est une entrave à notre liberté de mouvement , s’agace Carlos . Nous ne sommes pas une afición conflictuelle, on est juste là pour soutenir notre équipe et espérer q

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com