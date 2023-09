Supporters de l’OM agressés vendredi : les réactions côté nantais

Vendredi soir à la Beaujoire pendant Nantes-Marseille, une famille de supporters de l’OM originaire de Donges (à une cinquantaine de kilomètres de la cité des ducs de Bretagne) et présente en tribune nantaise (dont un enfant de six ans) a été victime d’insultes, de crachats et de lancers de projectiles. Une tension qui a même provoqué l’infarctus du père (âgé de 39 ans), réanimé au stade par les secouristes.

Ce lundi, en plus du témoignage de la mère, le président de l’association de supporters nantais Activ Nantes, Thierry Tissot, a réagi pour France Bleu Loire Océan après avoir assisté à cette scène : « C’est totalement inadmissible l’attitude qu’ont eue certains supporters à l’encontre du petit garçon de six ans et de sa famille. L es stadiers n’étaient focalisés que sur la Brigade Loire et leurs fumigènes . Ils ne géraient pas du tout ce flot de supporters de Marseille pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’affrontements ou d’insultes. C’était incroyable comme ils étaient désintéressés par ce qui était pourtant un sujet critique de sécurité. On se doit aussi d’être plus pédagogues. » Des mots qui ne sont pas anodins, quand on sait la guerre que sont en train de se faire la Brigade Loire et le nouveau directeur sûreté et sécurité du FC Nantes, un certain David Amaré.…

JB pour SOFOOT.com