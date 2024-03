Supportérisme en France : les tribuns avec nous ?

Dans le cadre du colloque « Quel supportérisme pour demain ? » qui s’est tenu ce lundi au Sénat, une quinzaine d’intervenants s’est réunie pour phosphorer sur l’état actuel des tribunes françaises et explorer des pistes pour tenter de pacifier une situation toujours ardente. On y était.

À quoi ça sert le Sénat exactement ? Si la question se repose lors de chaque élection sénatoriale, l’article 24 de la Constitution française rappelle qu’il « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » et que « le nombre de membres ne peut excéder 348 » , en plus du fait qu’il « est élu au suffrage indirect » . Super. Mais le Sénat, il sert aussi, par exemple, à parler de supportérisme. Comme en recueillant en 2022 le témoignage de supporters de Liverpool et du Real Madrid après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Ou en rassemblant autour de la table des acteurs des pouvoirs publics, des instances et des clubs, comme c’était le cas ce lundi après-midi dans la salle Clémenceau du palais du Luxembourg. Quatre heures durant et devant un peu plus d’une centaine d’inscrits, près d’une quinzaine d’intervenants se sont posés autour de deux tables rondes pour échanger autour d’une question courte, mais complexe : « Quel supportérisme pour demain ? »

Une question venue rappeler que le terme « supportérisme » a trop souvent tendance à ne trouver un écho médiatique que lorsqu’il s’agit d’évoquer des incidents graves, qu’ils aient lieu dans les stades ou à l’extérieur. Et des incidents, il y en a eu cette saison, puisqu’on recense déjà pas moins de dix faits de caillassage de bus adverses, ceux du 29 octobre dernier envers les joueurs et des supporters de l’Olympique lyonnais étant encore dans toutes les mémoires. Encore un coup de ces fameux « pseudo-supporters » ? Pas sûr, puisque selon Jean-Jacques Lozach, sénateur de la Creuse, « faire du supportérisme un objet en dehors de la société serait terriblement réducteur et reviendrait à stigmatiser le sport. Il faut donc s’en emparer à l’échelle de la société française. » Mais pour ça, il faut « des moyens et de l’éducation, surtout des plus jeunes », car « i l est évident que quand on aura fait reculer la violence dans la société, on l’aura fait reculer dans les stades et à leurs abords ». …

Par Julien Duez, à Paris pour SOFOOT.com