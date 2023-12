Supporter nantais décédé en marge de Nantes-Nice : « Les joueurs étaient très touchés », raconte Gourvennec

Jocelyn Gourvennec a fêté sa première sur le banc du FC Nantes avec une victoire contre Nice à la Beaujoire (1-0). En conférence de presse, le technicien breton a eu une grosse pensée pour le supporter nantais de 31 ans (membre de la Brigade Loire) agressé en amont de la rencontre (vraisemblablement à l’arme blanche), aux alentours du stade, et finalement décédé des suites de ses blessures.

« C’était un contexte un peu particulier, une ambiance un peu particulière , a déclaré Gourvennec, à un moment de la soirée où l’on ne savait pas encore si le supporter avait survécu . Je n’ai appris qu’après le match que la Brigade Loire avait été touchée ce soir, avec notre supporter qui s’est fait poignarder. Je ne peux pas imaginer comment on peut venir voir un match de foot, parfois en famille, et être entre la vie et la mort après un match de foot. C’est inconcevable. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, on n’a pas tous les détails. Les joueurs en ont beaucoup parlé dans le vestiaire, ils étaient très touchés. On va évidemment prier pour lui. » …

