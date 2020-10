Superligue : pourquoi l'UEFA commence à flipper...

Avant de démissionner, l'ancien président du Barça Josep Maria Bartomeu a déclaré avoir validé le projet de Superligue européenne, nouvelle compétition continentale prévue en 2022. La rumeur existait depuis 20 ans, elle semble dorénavant se concrétiser.



Vous êtes vraiment sûrs de vouloir d'une Super Ligue européenne ?

Portes ouvertes pour la Superligue ?

Jusqu'ici, on la regardait comme une légende, comme un mythe. Dorénavant, la superligue européenne - bon d'ailleurs, faudra s'accorder pour savoir si on écrit Superligue, SuperLigue, Super-Ligue ou Super Ligue - n'a jamais semblé si proche. Entre la crise économique touchant de plein fouet les pays européens, les tensions sanitaires et les risques de faillite parmi les diffuseurs, une telle idée, calquée sur les standards économico-sportifs des ligues américaines, richissimes et rentables, semble se matérialiser un peu plus chaque jour. Tout s'est accéléré à la fin du mois d'octobre lorsque le média britannique Sky a révélé que la FIFA, avec l'aide d'une quinzaine de clubs du continent, préparait le lancement d'une nouvelle compétition, la "Premier League européenne", valorisée à plus de 5 milliards d'euros et soutenue par des fonds d'investissement.Par la suite, alors que des équipes comme Manchester United, Liverpool ou le Real Madrid étaient derrière ce plan, le président démissionnaire du Barça, Josep Maria Bartomeu, déclarait, mardi 27 octobre, avoir[...]Dès cette annonce, le président de l'UEFA, Aleksander ?eferin, est monté au créneau pour s'opposer unilatéralement à une telle initiative, en admettant qu'une compétition fermée seraitetNéanmoins, il apparaît aujourd'hui évident qu'un projet comme la Superligue est véritablement dans les petits papiers. Ou, tout du moins, que l'idée s'accélère. Selon un cadre de la fédération Lire la suite de l'article sur SoFoot.com