Superligue : l'opportunisme du PSG et de Nasser al-Khelaïfi

Le PSG se pose aujourd’hui en farouche défenseur de l’UEFA et de la Ligue des champions face à la menace de la Superligue. Seul problème, comme le révèle L’Équipe , c'est apparemment surtout faute d'avoir pu imposer son propre projet.

Le quotidien L’Équipe a donc révélé ce que personne n’est venu démentir. Il y a quatre ans, en pleine pandémie, Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, avait travaillé avec Andrea Agnelli, l’ex-boss de la Juventus qui sera l’année suivante un des fers de lance de la Superligue, à une nouvelle compétition européenne. Une démarche qui rappelle étrangement la folie concoctée par Florentino Pérez et qui éclatera au grand jour à peine six mois plus tard. Son nom, Bohr, en illustre les ambitions. Il s’agit d’un étrange hommage à Niels Bohr, physicien danois, contributeur secondaire durant la Seconde Guerre au projet Manhattan, qui avait accouché de la première bombe atomique. On ignore quel sens de l’humour historique fonde ce choix, mais il ne s’avère clairement pas bienveillant envers l’UEFA.

L’éternel spectre de la ligue fermée

La chronologie a son importance. Les grands clubs européens saisissent la crise du Covid, et les difficultés ou angoisses économiques qu’elle suscite, pour se poser des questions existentielles et surtout financières (malgré l’aide non négligeable des finances publiques en France). La rengaine ne change pas, ils s’estiment insuffisamment rétribués et s’inquiètent d’une dévalorisation du produit (avec une éventuelle baisse des droits TV). Depuis un bout de temps, le spectre de la ligue fermée plane sur le Vieux Continent, avec des versions plus ou moins abouties. Ce danger constituait d’abord un moyen de pression pour contraindre les instances européennes du foot à écouter leurs doléances et à desserrer les cordons de la bourse.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com