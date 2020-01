Supercoupe d'Espagne : un tacle vicieux de Valverde sauve le Real Madrid

Le geste a horripilé les chantres du fair-play, mais ça n'était pas le but de la manœuvre. Nous sommes dans la prolongation de la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et son voisin l'Atlético Madrid, disputée dimanche 12 janvier en Arabie saoudite. Alors que le score est de 0-0 à la 115e minute, les Colchoneros filent en contre vers le but de l'équipe entraînée par Zinedine Zidane.Lancé dans le camp du Real, l'attaquant de l'Atlético de Madrid Alvaro Morata fonce vers un duel avec le gardien Thibaut Courtois et une situation extrêmement dangereuse pour son adversaire. C'est sans compter sur le milieu du club treize fois vainqueur de la Ligue des champions, Federico Valverde, qui le rattrape à l'entrée de la surface et le stoppe d'un vicieux tacle par l'arrière. #RealMadridAtleti L'énorme faute de Federico Valverde qui se sacrifie pour empêcher Álvaro Morata de filer au but ! nullPlace aux tirs au but sur @CanalplusSport pic.twitter.com/iKtu82XcAU-- Canal Football Club (@CanalFootClub) January 12, 2020 Sans hésiter, l'arbitre sort un carton rouge pour expulser l'Uruguayen, qui ne proteste pas contre cette sanction logique. Mais la faute provoque un attroupement autour du joueur, révélation des Merengue cette saison, et oblige l'arbitre à calmer les esprits en distribuant un carton jaune au défenseur du Real Dani Carvajal et à deux joueurs de l'Atlético, Savic et Correa.Simeone comprend le gesteLe geste a en tout cas permis à ses partenaires d'arriver aux tirs au but pour finalement remporter la Supercoupe d'Espagne contre le rival de la capitale (0-0, 4-1 aux t.a.b.). « C'est quelque chose que vous ne devriez pas faire à quelqu'un qui joue pour une autre équipe, a reconnu Federico Valverde, élu homme du match. C'est mauvais d'y aller avec cette intention, je m'excuse auprès d'Alvaro. Ce n'est pas juste, mais c'est la seule chose que je pouvais faire pour mon équipe. ...