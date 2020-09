Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Supercoupe d'Allemagne : le Bayern pour le quintuplé Reuters • 30/09/2020 à 22:48









Supercoupe d'Allemagne : le Bayern pour le quintuplé par Pierre Sarniguet (iDalgo) Rien ne semble pouvoir arrêter ce Bayern Munich. Ce soir, le club bavarois a remporté son cinquième titre de l'année après ses succès en Bundesliga, Ligue des Champions, coupe d'Allemagne et Supercoupe d'Europe. Dans ce duel qui l'opposait comme souvent au Borussia Dortmund, le Bayern s'est imposé 3/2. Après deux buts de Tolisso et Müller, le club vainqueur de la dernière Ligue des Champions a baissé de régime permettant à son adversaire de recoller au score (Brandt 39e, Haaland 55e). C'est finalement Kimmich qui a donné l'avantage aux siens à la 82e minute de jeu sur la seule occasion bavaroise de la seconde mi-temps. Mais cela a suffi pour donner la victoire aux rouges dans cette Supercoupe d'Allemagne qu'ils remportent pour la huitième fois de leur histoire.

