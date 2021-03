"SuperCam" de Perseverance : ce joyau technique français qui fait des merveilles sur Mars

L'instrument, conçu par des scientifiques français, est présenté comme le "couteau suisse" de la mission du rover sur la planète rouge.

Une photo de Mars prise par le rover Perseverance, le 8 mars 2021 ( NASA / - )

A des dizaines de millions de kilomètres de la Terre, un outil développé par des Français fait des prouesses. L'instrument SuperCam du rover Perseverance qui s'est posé sur Mars il y a trois semaines est en "très bonne santé", et a déjà transmis de premiers éléments d'analyse des roches, accompagnés de son, ont annoncé ses responsables mercredi 10 mars.

Avec le son

L'instrument phare de Perseverance, conçu par des Français, doit aider à déterminer la composition chimique et minéralogique de la surface de la planète rouge, à la recherche de traces de vie. Il a transmis ses premières données dès le lendemain de l'atterrissage du rover, le 18 février dernier. Ces premiers résultats sont la preuve de la "très bonne santé" de l'instrument, a dit son co-concepteur Sylvestre Maurice, responsable scientifique à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), lors d'un point presse diffusé sur YouTube.

Une scientifique de la mission, Naomi Murdoch, a fait écouter des "sons enregistrés pour la première fois sur Mars par un instrument" , dont la Nasa avait diffusé un premier enregistrement de vents martiens, peu après l'atterrissage. On a pu entendre cette fois le bruit de l'impact du laser de SuperCam quand il frappe une roche pour examen, et qui ressemble à celui d'un cliquetis.

Infographie sur le rover Perseverance de la Nasa, envoyé sur Mars ( AFP / )

Sylvestre Maurice a fait état du premier tir, au 12è jour de la mission, sur une roche baptisée MAAZ, et qui a fourni "un très beau spectre" des éléments qui la composent, notamment du silicium, du potassium et de l'aluminium. Présenté comme le "couteau suisse" de la mission, SuperCam est perché à la tête du mât du rover. Il réunit cinq techniques de mesures, dont une caméra et un micro, destinées à étudier la géologie de Mars et aider à la sélection d'échantillons, qui reviendront à terme sur Terre pour analyse. Il est le fruit d'une collaboration franco-américaine, entre des laboratoires français sous la houlette du CNES, l'agence spatiale française, et du Los Alamos National Laboratory (Nouveau Mexique).