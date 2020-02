Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Superbe victoire de l'Equipe de France contre l'Angleterre Reuters • 02/02/2020 à 18:50









Superbe victoire de l'Equipe de France contre l'Angleterre par Hugo Chalmin (iDalgo) Pour la première de l'Equipe de France sous les ordres de Fabien Galthié, il était difficile de demander mieux. Lors de leur match d'ouverture dans ce Tournoi des 6 Nations, les Bleus ont impressionné et sont imposés 24-17 face à l'Angleterre. Cette jeune équipe tricolore montre de l'envie et de l'application dès le début de la rencontre. C'est Rattez qui inscrit le premier essai à la 6ème minute. Les Français ne lâchent pas la pression et portent le score à 17-0 grâce notamment à un essai de Charles Ollivon à la 20ème minute. C'est sur ce score que les deux formations rentrent aux vestiaires. Il faut ensuite attendre la 57ème minute pour que le XV de la Rose marque ses premiers points de la partie alors que la France menait 24-0 suite à un nouvel essai du capitaine Charles Ollivon. Les Anglais poussent dans la fin de match mais les hommes de Fabien Galthié ne craquent pas et finissent par disposer 24 à 17 des Britanniques. Succès mérité pour de surprenants Français.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.