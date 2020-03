Super Tuesday des primaires démocrates : avantage Biden sur Sanders

À la fermeture des bureaux de vote, à 19 heures, les chaînes de télé donnaient Biden gagnant en Virginie. Premier signe que l'ancien vice-président avait le vent en poupe le soir le plus important du scrutin des primaires. Puis les victoires se sont enchaînées, la Caroline du Nord, l'Alabama, le Tennessee, l'Arkansas? avec des scores écrasants. À mesure que la soirée avançait, il semblait clair que son élan n'était pas que cantonné aux États du Sud. Il a gagné aussi l'Oklahoma, le Massachusetts, le Minnesota? « C'est une bonne soirée », a déclaré l'ex-vice-président lors d'un meeting à Los Angeles. « Et il semble qu'elle promette d'être encore meilleure. »Mais au final, c'est Bernie Sanders qui a remporté le plus gros lot, la Californie, qui a le plus grand nombre de délégués. À part le Vermont, son État, il a aussi remporté deux autres États de l'Ouest : l'Utah et le Colorado. Au Texas, le suspense reste intense, même si plusieurs médias américains annoncent une victoire de Joe Biden.La « remontada » du « come-back kid »C'est une extraordinaire résurrection pour Joe Biden qu'on disait il y a à peine une semaine moribond après de mauvais résultats dans les premiers scrutins. Mais sa victoire massive en Caroline du Sud samedi l'a propulsé. Il a ensuite profité du retrait surprise juste avant le Super Tuesday de ses deux rivaux modérés, Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, et Pete Buttigieg, l'ex-maire de...