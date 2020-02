Super Bowl : Kansas City et Patrick Mahomes remportent la finale pour la deuxième fois

Kansas City a remporté pour la deuxième fois de son histoire le 54e Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL), en battant San Francisco 31 à 20 dimanche à Miami (Floride).La franchise du Missouri est sacrée au terme d'une finale au suspense haletant, cinquante ans après son premier titre acquis aux dépens de Minnesota.Le quarterback Patrick Mahomes, auteur de deux lancers convertis en touchdowns dans le dernier quart-temps pour combler un déficit de dix points, a été le héros des Chiefs. Non mais regardez-moi ça. En 3e & 15, il te lâche une passe de 60 yards. Patrick Mahomes homme du match. A 24 ans. Pour son premier Super Bowl #ChiefsKindgom #SBLIV pic.twitter.com/LPSSPJ3fQ0-- Nathan Joubioux (@NathanJoubioux) February 3, 2020 Agé de 24 ans, il est devenu le deuxième plus jeune quarterback de l'histoire à soulever le trophée Vince-Lombardi, après Ben Roethlisberger. Il a pourtant longtemps souffert sous l'énorme pression défensive imposée par des 49ers qui ont presque réussi leur coup, mais il a fait preuve de suffisamment de culot, de sang-froid et de talent pour faire ce que toute son équipe attendait de lui : la différence.Son quatrième quart-temps fut celui des grands champions, sous les yeux d'anciens « QB » entrés depuis longtemps dans la légende de ce sport comme Joe Montana, présent au Hard-Rock Stadium comble de 76 000 spectateurs, et qui aurait sûrement préféré voir sa franchise de coeur entrer dans le Panthéon des plus titrés, aux côtés de New England et de Green Bay.Dix points de retard à comblerAvec dix points de retard à combler, après trois quart-temps joués dans un inconfort total, saqué quatre fois, intercepté deux fois, Mahomes a d'abord réussi un lancer crucial - pour la troisième tentative des Chiefs avec 15 yards à gagner - qui a trouvé Tyreek Hill 44 yards plus loin. Il a ensuite parfaitement fini le travail avec une offrande à Travis Klece ...