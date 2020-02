Super Bowl 2020 : audience, billets, pubs... ces chiffres qui donnent le tournis

Pour les cent ans de la National Football League (NFL), la ligue américaine de football américain, les fans du monde entier vont avoir le droit à un 54e Super Bowl de choix entre les Chiefs de Kansas City du talentueux quarterback Patrick Mahomes, et les 49ers de San Francisco qui rêvent d'intégrer le club fermé des sextuples vainqueurs, dimanche au Hard Rock Stadium de Miami (à partir de 00h30 sur TF1 et BeIN). L'occasion de revenir, en chiffres, sur la folie qui s'empare de cet événement planétaire chaque année, dépassant largement les frontières des Etats-Unis.98,2 millions. Le Super Bowl est l'événement sportif le plus attendu de l'année pour la majorité des Américains, qui étaient 98,2 millions à le suivre sur NBC l'an dernier. Et cette année, la finale pourrait bien battre de nouveaux records. Les organisateurs espèrent ainsi attirer au moins 110 millions de téléspectateurs rien qu'aux Etats-Unis, soit un tiers de la population américaine. Et 160 millions à travers le monde.180. La rencontre sera retransmise en direct dans environ 180 pays dans le monde, et commentée en 25 langues. En France, les fans pourront suivre l'événement sur TF1 et BeIN Sports, avec l'incontournable concert de mi-temps animé cette année par Shakira et Jennifer Lopez. En 2019, TF1 avait attiré 531 000 téléspectateurs, contre 347 000 personnes l'année précédente sur W9.51,7 millions. Ce match sera l'occasion pour les Américains de consommer en masse. Devant leur écran, ils engloutiront 14 500 tonnes de chips, 1,25 milliard ailes de poulets (chicken wings) et 8 millions de kilos de guacamole. Sans oublier d'acheter 51,7 millions de packs de bières.1. Un Américain sur dix a pris ses précautions en cas de victoire un peu trop arrosée - ou de défaite un peu trop dure à avaler -, et n'ira pas travailler lundi.5,2 millions. Qui dit Super Bowl dit spots de pub incroyables... et vendus à prix d'or : les 30 secondes de ...