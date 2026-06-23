Sunny Anderson

Il a failli jouer pour l’Écosse, ne joue pas dans un club du Big Six et a éclos tardivement. Elliot Anderson, l’un des titulaires des Three Lions les moins connus, attire Manchester City qui serait prêt à débourser 140 millions d’euros pour lui. Ce n’est pas son début de Mondial en boulet de canon qui fera baisser la note.

Au pays de Jordan Henderson et de Billy Elliot, il en est au carrefour. Si vous pensiez que le premier dansait encore dans le milieu de terrain des Three Lions à 36 ans face à la Croatie, détrompez-vous, il s’agissait d’Elliot Anderson. L’ancien capitaine de Liverpool était bien sur le banc, laissant le soin au milieu de Nottingham Forest d’inscrire son nom dans l’esprit de tous ceux qui avaient un doute. En ouverture de son Mondial, le titulaire en puissance a notamment délivré une magnifique passe décisive pour le 3-2 et gratté 8 ballons. Symbole de son hyperactivité : un sprint de 50 mètres à la 88 e minute, alors que son équipe menait déjà de deux buts.

Il est très physique, a un grand volume, est très précis, donne des passes propres : c’est un bon mélange.…

Nathan Beaufils pour SOFOOT.com