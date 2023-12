Sunderland : Still I Die

Will Still se serait porté volontaire pour prendre les commandes de Sunderland en Championship. Une opération qui ne devrait pas aboutir, mais qui révèle que le personnage principal du conté de fée rémois joue surtout pour lui, alors qu'il est prêt à filer à l'anglaise.

« Rien de grave » : contacté après l’annonce des liens établis entre Will Still et Sunderland, Jean-Pierre Caillot ne s’est pas montré alarmiste, mercredi. À 62 ans, dont 20 à la tête du Stade de Reims, le président champenois en a vu d’autres et, via un simple SMS, rassure : « a priori » , il n’y a aucun risque que son technicien belgo-anglais ne quitte le navire en pleine saison. « Bon après, on est dans le foot (rires) » , laisse-t-il planer en conclusion. Les rumeurs, issues de la presse anglaise et belge, confirmées ensuite en France, qui font état d’un intérêt prononcé de Sunderland pour Will Still (ou l’inverse) ne seraient donc que de la fumée sans feu. Elles révèlent toutefois une nouvelle facette du plus jeune entraîneur de Ligue 1.

Le jeune homme pressé

Propulsé sur le banc du Stade de Reims le 14 octobre 2022, après le limogeage d’Oscar Garcia, Will Still s’est pourtant vu offrir un contrat jusqu’en 2025 l’été dernier, qu’il a signé. Après avoir payé l’amende de 25 000 euros par match pour son entraîneur non diplômé, le président Jean-Pierre Caillot avait une nouvelle fois témoigné de sa confiance envers celui qui incarne le projet rémois plus que quiconque aujourd’hui. « Will Still a amené un nouvel air frais sur le terrain et en dehors, une identité de jeu. C’est aussi grâce à lui que les gens sont de plus en plus actifs en tribune » , résumait le capo des Ultrem début novembre. Ce contrat, qui comprendrait une clause libératoire activable l’été prochain seulement selon L’Équipe , n’était jusque-là pas remis en cause par Will Still, qui rappelait à qui voulait l’entendre que le Stade de Reims était un laboratoire parfait pour lui aujourd’hui. En d’autres termes : un club stable et ambitieux, où on lui accorde encore le droit de se tromper et d’apprendre.…

Propos recueillis par AHD.

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com