Summerville, déjà plus qu’une amourette d’été

Le job est fait pour les Pays-Bas. Premiers de leur poule avec sept points, les Néerlandais ont plutôt convaincu dans cette phase de groupes, à l’image de leur feu follet Crysencio Summerville. Avec seulement cinq sélections, l’ailier de West Ham s’est fait sa place dans le groupe de Ronald Koeman avec un style rappelant un certain Arjen Robben.

Non, Summerville, ce n’est pas the place to be en ce temps caniculaire. Même si son nom évoque davantage une station balnéaire que le football, Crysencio n’est pas aux États-Unis pour faire bronzette sur les plages de Miami. Dans une autre manière de prendre le soleil, son entrée en lice face au Japon (2-2) le 14 juin dernier a pu marquer quelques esprits. L’ailier de 24 piges s’était alors permis une réalisation semblable à celle qu’inscrivait un légendaire ailier chauve néerlandais. Prise de balle sur le côté droit l’emmenant vers l’intérieur et un ballon enroulé au second poteau, plus que du plagiat, voyons ici plutôt un hommage à la « spéciale Robben ».

Robben ou presque ?

Il faut l’admettre : la comparaison est facile, mais l’action réalisée face à l’équipe nippone s’y prête. Et puis, être comparé à une référence à son poste de son pays, mais aussi de l’histoire du football, il y a pire comme destin. Ça tombe bien, Crysencio Summerville avait lui-même avoué être un grand fan de celui qui a porté les Oranje en finale pendant la Coupe du monde 2010, lors d’une interview à ESPN : « J’étais un grand fan d’Arjen Robben. J’adorais la façon dont il dribblait vers l’intérieur et tirait au but. J’essaie moi-même de faire pareil depuis le côté gauche. » …

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com