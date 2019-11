Suivez notre minisérie « Le Nord ivoirien en alerte »

Pour éviter la contagion terroriste partie du Mali et qui a gagné le Burkina et le Bénin, Abidjan tente de sécuriser sa frontière et de répondre à l'insatisfaction de sa population.

L'attentat du 13 mars 2016 perpétré par des terroristes affiliés à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) avait semé l'effroi en Côte d'Ivoire par sa violence. Le temps d'une rafale meurtrière, le cadre idyllique des plages de cocotiers de Grand-Bassam était devenu champ de bataille sur lequel gisaient 19 corps. Mais les Ivoiriens pouvaient se rassurer en se disant que cet acte ignoble avait été conçu loin de chez eux, commis par un commando venu des provinces lointaines du Mali voisin, au nom d'une idéologie étrangère aux Ivoiriens. Les combats et les attentats se déroulaient bien plus au nord, à 1 500 km d'Abidjan, au cœur du Sahel, loin des forêts ivoiriennes.

Trois ans plus tard, la donne a changé. Beaucoup, y compris à Paris, partagent dorénavant le constat dressé il y a quelques mois par le président du Niger, Mahamadou Issoufou : « La ligne de front tend à descendre vers le sud. De la Guinée au Bénin, aucun pays n'est plus à l'abri. » Alors que le Mali, au nord comme au centre, continue d'être le théâtre d'affrontements meurtriers et de massacres intercommunautaires, la nouvelle inquiétude pour le Niger et les pays du golfe de Guinée a aujourd'hui pour nom Burkina Faso. « Si le verrou burkinabé saute, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera en danger », avertit le ministre des affaires étrangères du Burkina, Alpha Barry. Et personne aujourd'hui ne peut affirmer que l'Etat burkinabé ne s'effondrera pas, comme le Mali en 2012.

En l'espace de quelques mois, les autorités burkinabées ont ainsi perdu le contrôle d'un tiers du territoire, au nord, surtout, mais également à l'est sur une bande plongeant de la zone septentrionale des trois frontières (Niger, Mali, Burkina) jusqu'au Ghana, Togo et Bénin, à l'extrême sud.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr