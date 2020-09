Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Suivez-moi sur LinkedIn", lance Boris Johnson aux patrons Reuters • 01/09/2020 à 17:55









"SUIVEZ-MOI SUR LINKEDIN", LANCE BORIS JOHNSON AUX PATRONS LONDRES (Reuters) - Boris Johnson a annoncé mardi son inscription sur le réseau social professionnel LinkedIn afin, selon le Premier ministre britannique, d'établir un lien plus direct avec le monde de l'entreprise. Le premier message de Boris Johnson sur sa page est une vidéo dans laquelle il remercie les entreprises pour leurs efforts durant la pandémie liée au coronavirus et leur promet "d'agir correctement en retour". "Les entreprises de toutes tailles sont vitales pour ce pays et je veux établir un lien plus direct avec vous alors que nous nous reconstruisons mieux, plus forts que jamais", a-t-il déclaré. Considéré comme un défenseur des entreprises lorsqu'il était maire de Londres, Boris Johnson a suscité des inquiétudes au sein du milieu patronal avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. En rejoignant LinkedIn et ses 700 millions d'utilisateurs dans le monde, le Premier ministre s'ouvre une autre voie pour contourner les médias traditionnels qui ont vivement critiqué son gouvernement, notamment sa gestion de l'épidémie de coronavirus. Boris Johnson a déjà utilisé Facebook pour diffuser des séances de questions-réponses avec le public et il prévoit de diffuser à la télévision des points quotidiens avec des journalistes dans le courant de l'année. Cette semaine, le gouvernement va lancer une campagne visant à encourager les employés à revenir sur leur lieu de travail après le confinement imposé par le coronavirus, pour soutenir les commerces des centres-villes qui dépendent de ces consommateurs. Sur sa page LinkedIn, Boris Johnson énumère ses précédents emplois, tels que secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth et maire de Londres, mais ne mentionne pas sa précédente carrière de journaliste. Dans sa première vidéo, il promet des informations à venir sur les aides d'Etat aux entreprises et encourage les travailleurs à le contacter directement pour lui faire part de leurs préoccupations. "Allez-y, suivez-moi sur LinkedIn et dites-moi les sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus", a-t-il déclaré. (William James, version française Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.