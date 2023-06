information fournie par So Foot • 02/06/2023 à 21:38

Suivez le multiplex explosif de la dernière journée de Ligue 2

La saison de Ligue 2 arrive à son terme. Pour tenir le peuple de France en haleine, Le Havre a pris soin de ne pas valider sa montée avant la dernière journée. Metz et Bordeaux se battent pour le second spot, à moins que le HAC ne prenne la foudre dijonnaise de trois-quarts face. De Valenciennes à Laval, la course au maintien fait rage.

Tableau des scores

Le Havre 1-0 Dijon

Metz 1-0 Bastia …

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com