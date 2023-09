information fournie par So Foot • 01/09/2023 à 13:27

Suivez en direct les tirages au sort de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence

Après le PSG et Lens en Ligue des champions, c'est au tour de Marseille, Rennes et Toulouse de connaître leur sort européen en C3 et Lille en C4.

Chapeau 3 : Molde, Brighton, Sheriff Tiraspol, Union Saint-Gilloise, Fribourg, Sparta Prague, Maccabbi Haïfa, Sturm Graz

Chapeau 4 : Toulouse, AEK Athènes, TSC Backa Topola, Servette FC, Panathinaïkos, Raków Częstochowa, Aris Limassol, BK Häcken…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com