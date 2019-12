Suivez en direct le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Qui aura la chance de se payer encore une fois le scalp du PSG en huitièmes de finale ? Qui se farcira le Real Madrid, ogre du chapeau 2 ? Qui pourra finir d'achever l'OL au printemps prochain ? Quelle ex-footballeur joufflu triturera les boules en plastique ? Voilà tant de questions qui trouveront réponse dans les prochaines minutes.

Beccaro : " J'ai vu le Cruyff de Motus perdre sur une boule noire "

Chapeaux

Vainqueurs de groupe :

Si vous écoutez votre petit coeur, quelle serait votre préférence pour les clubs français ? Avant de voir vos réponses en commentaire, je vous le confesse : je croquerai bien dans un Liverpool-Lyon et un Paris-Atlético.Au niveau du calendrier, les matchs aller sont prévus les 18, 19, 25 et 26 février, alors qu'il faudra patienter jusqu'aux 10, 11, 17 et 18 mars pour le retour. Dans notre jargon, on appelle ça la saison des remontades.L'humanité se divise en deux catégorie de personnes en ce lundi matin, jour 11 de l'épisode de grève : ceux qui savent où aller mais pas comment, et ceux qui ne devraient pas avoir de problème de transport mais qui sont en attente d'une destination. Car dans quelques minutes, le PSG et Lyon connaîtront leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (voir les chapeaux ci-dessous). N'oubliez pas de composter votre ticket, on est partis !