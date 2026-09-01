Suivez en direct le dernier jour interminable du mercato

L'OM va-t-il réussir à recruter ? Le PSG prévoit-il une surprise ? Quel transfert va capoter à la dernière minute ? C'est parti pour le dernier jour interminable du mercato d'été en France. Et bonne rentrée à tout le monde !

09h30 : Salut les olibrius, comment ça va ? Pour la rentrée des classes, tout le monde a sa petite trousse bien propre, ses crayons bien rangés, ses livres en bon état et des bonnes intentions dans la tête. Pour comprendre le dernier jour d’un mercato d’été dans ce cher sport qu’est le foot, dites-vous que c’est tout l’inverse : c’est un bazar complet et l’objectif est de faire n’importe quoi dans la panique. En place !

Par la rédaction de sofoot.com pour SOFOOT.com