information fournie par So Foot • 09/11/2023 à 13:47

Suivez en direct la liste des Bleus de Didier Deschamps

Ce jeudi, à partir de 14h, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués pour affronter Gibraltar et la Grèce en novembre. Suivez cette annonce en direct avec nous !

13h45 : Salut à toutes et à tous ! Bienvenue sur notre live pour suivre en direct l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la fenêtre internationale de novembre. On ne sait pas si ce sera passionnant, mais on espère au moins que ce sera un minimum divertissant.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com