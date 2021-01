Suivez en direct la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran s'expriment ce jeudi à partir de 18h pour défendre et détailler la stratégie vaccinale du gouvernement. Ils doivent à cette occasion également préciser si de nouveaux départements seront concernés par un couvre-feu avancé à 18H00, au lieu de 20H00, comme c'est déjà le cas pour 15 départements depuis le 2 janvier. Enfin, les secteurs de la restauration, de la culture et des sports d'hiver mis à l'arrêt pour une période désormais indéterminée attendent une communication précise sur leur sort pour les prochaines semaines.