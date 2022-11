information fournie par So Foot • 20/11/2022 à 15:30

Suivez en direct la cérémonie d'ouverture du Mondial 2022

On y est ! L'ouverture de cette Coupe du monde au Qatar. Comme le veut la tradition, une cérémonie est organisée en lever de rideau du match inaugural de la compétition. Suivez la avec nous !

L'organisation a été assez mystérieuse quant aux animations, et surtout aux artistes qui vont se produire ce dimanche au stade Al-Bayt d'Al-Khor, au nord de Doha. Mais d'après ce qu'on peut lire, on aurait droit à Jungkook, chanteur du célèbre groupe de K-Pop BTS, à Lil Boy, un rappeur américain, et surtout le roi des shows d'avant-match : GIMS ! Cocorico !