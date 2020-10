So Foot • 01/10/2020 à 13:30

Suivez en direct l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour l'Ukraine, le Portugal et la Croatie

Ukraine (7 octobre), Portugal (11 octobre) et Croatie (14 octobre). Oui, ça fait un super groupe pour un championnat d'Europe par exemple. Mais pour l'heure, c'est le programme des Bleus pour la prochaine fenêtre internationale. Reste à savoir qui est convié à ces petites sauteries... Réponses à 14 heures.

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Benoît Costil (r. Mandanda)

Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Ferland Mendy, Dayot Upamecano, Raphaël Varane.

Milieux : Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté, Steven Nzonzi, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko.

Attaquants : Wissam Ben Yedder, Nabil Fekir (r. Aouar), Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Ikoné, Anthony Martial, Kylian Mbappé.

Pour les plus distraits, je vous pose ici la liste du mois de septembre.Salut les masqués ! J'imagine que vous êtes en pleine somnolence postprandiale, mais c'est l'heure où Didier va passer à table. Mais avant de se goinfrer face à l'Ukraine et le Portugal à Saint-Denis, puis en Croatie, il faut bien la faire, cette liste des invités. On y va ?